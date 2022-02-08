لجنة الانتخابات تنشر تفاصيل الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله / سما /

نشرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، كافة المعلومات الخاصة بالترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن المعلومات شملت الإجراءات والشروط والنماذج اللازمة لعملية الترشح للانتخابات، التي من المقرر أن تبدأ صباح يوم الثلاثاء 8/2/2022 وتستمر لمدة 10 أيام، وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من ذات الشهر.

ودعت اللجنة المواطنين المهتمين بالترشح إلى الاطلاع على تفاصيل وشروط الترشح، والحصول على الطلبات والمرفقات اللازمة من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط:

(https://www.elections.ps/tabid/1179/language/ar-PS/Default.aspx)

يذكر أن الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية من المقرر أن يجري يوم السبت 26 آذار/ مارس المقبل، في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية.