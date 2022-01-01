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المفتي يطلع السفير التركي على انتهاكات الاحتلال في القدس

الأربعاء 19 يناير 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، السفير التركي لدى فلسطين أحمد رضا ديمير ونائبه إمري يلماز، على الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بسبب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

ووضع المفتي، السفير التركي، اليوم الأربعاء، بصورة المعاناة اليومية المتواصلة التي يعانيها أبناء شعبنا بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، والمحيطة بالمدينة المقدسة، ومنعهم من الوصول إلى أماكن العبادة فيها، في حرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وشدد المفتي على جانب التمييز العنصري الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الشيخ جراح وأحياء المدينة المقدسة، ومحاولة اقتلاع العائلات الفلسطينية من بيوتها وتهجيرهم، وإحلال المستوطنين المتطرفين.

وأكد أن هذه الإجراءات تتنافى مع أبسط القوانين الدولية، التي ترفضها سلطات الاحتلال وتضرب بعرض الحائط.

وتطرق إلى المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى المبارك، والمحاولات المتكررة من الجماعات الاستيطانية المتطرفة الاعتداء عليه.

#خطيب المسجد الأقصى #السفير التركي #القدس #الاحتلال

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