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5 وفيات و1259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعاف في فلسطين

الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 وفيات و1259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و360 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 32، الخليل 142، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 292، نابلس 164، قلقيلية 23، طولكرم 41، سلفيت 12، جنين 55، طوباس 9، أريحا والأغوار 26، قطاع غزة 255".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، الخليل 34، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 86، نابلس 38، قلقيلية 2، طولكرم 15، سلفيت 6، جنين 14، طوباس 7، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مصابا بكورنا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 102 مريضاً، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطين

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