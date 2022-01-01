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نصائح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب آثار الصقيع

الأربعاء 19 يناير 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب آثار الصقيع



غزة / سما /

قدم المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة أدهم البسيوني جملة من النصائح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتفادي آثار موجة الصقيع التي تضرب البلاد.

وأوضح البسيوني خلال حديث لأحد الصحف المحلية، أن للصقيع له تأثير شديد على النباتات بشكل عام، فانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الفجر الأولى والوصول إلى درجة الانجماد يؤثر على الأنسجة الحية داخل النباتات.

ولفت إلى أن هذا يسبب الحروق للنباتات ويؤدي إلى موت النباتات أو الافرع النامية، كما يحرق أوراق الأشجار.

وذكر البسيوني أنه لتفادي أضرار الصقيع يجب مراقبة درجات الحرارة دائما ومحاولة ري النباتات من المياه الجوية صباحا، ويؤدي ذلك إلى عدم تجمد الخلايا الحية داخل أنسجة النبات.

وبين أن هذا يؤدي للحفاظ على درجات حرارة مناسبة داخل المزارع.

كما دعا البسيوني مربي الثروة الحيوانية إلى العمل على تدفئة المزارع بالنايلون حتى لا تتأثر الطيور والدورة الدموية لها ويؤدي لحالات ضعف ونفوق.

وحول أضرار موجة الصقيع على المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية، ذكر البسيوني أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء أي أضرار نتيجة ذلك.

كما دعا المزارعين إلى تنفيذ توصيات وتوجيهات وزارة الزراعة بالخصوص لتفادي أية أضرار.

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