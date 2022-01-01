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الصحة الاسرائيلية : تشخيص 71,593 إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 19 يناير 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية : تشخيص 71,593 إصابة بفيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، إنه تم تشخيص إصابة 71,593 شخصا بفيروس كورونا، أمس، وأن حالات كورونا الخطيرة ارتفعت إلى 526.

وأضاف أش أن "من الجائز جدا" أن يكون عدد المصابين أمس أكبر ويصل إلى 200 ألف. وأشار إلى أن 1591 مريضا بكورونا مسررين في المستشفيات حاليا. وأكد على أن قسما من هؤلاء المرضى لا يرقدون في أقسام كورونا وإنما في أقسام أخرى لأنهم حضروا إلى المستشفيات لأسباب أخرى غير كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس، عن تسجيل 65,259 إصابة بكورونا، أول من أمس، و62,210 إصابات بالفيروس يوم الأحد الماضي. كما ذكرت أن 100 مريض بكورونا يخضعون لتنفس اصطناعي، وأن 135 مريضا آخر في حالة حرجة.

وفي هذه الاثناء، دخل إلى حيز التنفيذ، اليوم، قرار الحكومة الإسرائيلية بتقصير مدة الحجر الصحي من سبعة أيام إلى خمسة. ووفقا للسياسة الجديدة، فإن على الأشخاص الذين يشخصون كمصابين بكورونا إجراء فحصي "أنتيغن"، أي مولد المضادات الذي يثير الاستجابة المناعية ويوصف أيضا بأنه فحص كورونا سريع، في بيوتهم في اليومين الرابع والخامس منذ الإصابة بالفيروس، وبعد تلقي نتيجة سالبة بإمكانهم الخروج من الحجر الصحي، شريطة عدم وجود أعراض.

وحسب التعليمات الجديدة، فإن غير المتطعمين الذين خالطوا مريضا بكورونا، ينبغي أن يتواجدوا في حجر صحي كامل لخمسة أيام، ولن يطالبوا بإجراء فحوصات "أنتيغن" في مراكز فحوصات رسمية لدى دخولهم إلى حجر صحي، وإنما في نهاية مدة الحجر فقط.

ويتوقع أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مداولات مع وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ومسؤولين في الوزارة، في الأيام القريبة المقبلة، من أجل البحث في إعفاء طلاب المدارس من حجر صحي بعد مخالطتهم مريضا بكورونا.

وبحسب هذه الخطة، فإن أي طالب يخالط مريضا بكورونا، عليه إجراء فحوصات متواصلة من دون إلزامه بحجر صحي. لكن ما زالت وتيرة فحوصات كهذه غير واضحة، وما إذا سيتم إجراء الفحوصات يوميا أو بوتير أقل، كما أنه ليس واضحا بعد لأي فترة ينبغي إجراء الفحوصات بعد مخالطة مريض بكورونا.

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