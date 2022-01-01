الصحة: ازدياد نسبة إشغال مرضى كورونا بالمشافي

رام الله / سما /

قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، د. نجي نزال، مع ازدياد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فلسطين بدأ عدد المرضى بالتزايد في المشافي.

وأوضح في حديث للإذاعة الرسمية "ما زالت المشافي تستوعب الحالات، ولدينا سعة كافية لاستيعاب المرضى".

وقال:" أعدنا فتح مركزين في الشمال ومركز في الجنوب لاستيعاب مرضى كورونا، كنا قد أغلقناهم خلال انخفاض عدد الإصابات سابقا".

وأوضح أن نسبة أشغال مرضى كورونا في بعض المشافي تصل إلى 80%، وفي مشافي أخرى تصل لـ50%-60%.

وتابع:" نسبة الإشغال بالعناية المركزية من 80-85%".