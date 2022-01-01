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تكريم إبراهيم الذهلي في "ملتقى الرحّالة الأول" بالسعودية

الأربعاء 19 يناير 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكريم إبراهيم الذهلي في "ملتقى الرحّالة الأول" بالسعودية



القصيم/سما/


في حفل كبير "ملتقى الرحّالة الأول" أقيم اليوم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، تمّ تكريم الرحّالة والإعلامي الاماراتي إبراهيم الذهلي .

وشهد الحفل الذي أقامته جمعية الرحّالة السعودية عدد كبير من الامراء وكبار المسؤولين والرحالة المدعوين من دول الخليج والدول العربية  .

وحصد الرحالة الإماراتي إبراهيم الذهلي هذا التكريم المُتميّز ضمن مجموعة من الرحّالة الخليجيين لزيارته أكثر من 170 دولة في العالم، وحرصه على تدوين الكثير من الملاحظات عن الأماكن التي زارها، وإبراز الأماكن التاريخية والإنسانية والمناطق الجميلة المتنوّعة، بداية في مجلة «أسفار»، التي أسسها في ابوظبي كأول مجلة سياحية مُتخصّصة تصدر في دولة الامارات، ومن ثم في كتاب "أسفاري" الذي دشنه قبل 3 سنوات ويضم معلومات عن 64 دولة زارها. 

وتعليقاً على هذا التكريم، قال الإعلامي والرحّالة إبراهيم الذهلي: "أتقدّم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، والقائمين على جمعية الرحّالة السعودية على تكريمهم للرحّالة الذين ينفردون في إظهار المعلومات المُتخصّصة والتفاصيل الدقيقة التي تهمّ السياح عن الدول والبلدان التي يزورونها". 

وأضاف الذهلي: "لا بد لنا من الاعتراف بأن جائحة كورونا غيّرت معالم السفر على جميع الأصعدة، وهذا يمنحنا حافزاً كبيراً ورائعاً لإنعاش السياحة الداخلية والتعرّف على المعالم التراثية والطبيعية الرائعة التي تحتضنها دول منطقة الخليج العربي، والحرص على جذب السياحة العالمية إلى دولنا التي لا تقلّ روعة وجمالاً وتراثاً عن غيرها من دول العالم".

ومن الجدير بالذكر أن إبراهيم الذهلي إعلامي باحث، وكاتب عمود ومحاضر بمجال ثقافة السفر والسياحة، كُرم ونال جوائز عديدة، وهو سفير نوايا حسنة لمؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية.

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