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هل يوجد أزمة في غاز الطهي بغزة ؟ وزارة المالية توضح ..

الأربعاء 19 يناير 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يوجد أزمة في غاز الطهي بغزة ؟ وزارة المالية توضح ..



غزة / سما /

نفت وزارة المالية بغزة، أن يكون هناك أزمة في غاز الطهي بغزة في ظل الحديث الذي يدور حول نقص كميات غاز الطهي في القطاع.

وطمأنت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، المواطنين بالقول: "نطمئن المواطنين الكرام بأن الكميات المتوفرة من الغاز في قطاع غزة تكفي احتياجات القطاع ولا داع للقلق ولا يوجد أي أزمة بخصوص غاز الطهي".

وأكدت المالية، أن الأمر متعلق فقط بانخفاض محدود في الكميات الواردة بسبب المنخفض الجوي الذي تأثرت به المنطقة في الأيام الماضية، إذ تجري المتابعة الحثيثة من قبل الادارة العامة للبترول لكافة محطات توزيع وتعبئة الغاز منعاً لأي احتكار أو استغلال.

ودعت الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُثار حول نقص غاز الطهي، وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في وزارة المالية.

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