مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يعتقل الشيخ بكيرات والمعلمة حلواني

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات من منطقة باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى.

كما اعتقلت المعلمة المقدسية هنادي حلواني عند مصلى باب الرحمة، أثناء خروجها من المسجد الأقصى عبر باب الأسباط.