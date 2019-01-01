فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء:

"هآرتس":

استغلال الشرطة لشركة التجسس "ان اس او" يكشف ان الشركة هي من قلب النظام الإسرائيلي

مسؤولون كبار بالشرطة: القضاة الذين يصدرون أوامر التنصت لا يعرفون كيف تفعل الشرطة ذلك

المستشار القانوني للحكومة يشدد الشروط على نتنياهو ويصر على قبول نتنياهو العار وأن يحكم عليه بالسجن فترة أطول مما اقترح نتنياهو سيتم تنفيذها في خدمة الجمهور

الشرطة لم تحقق مع سائق "الونش" الذي دهس الشيخ سلمان الهذالين كما لم يتم التحقيق مع شهود على الحادث