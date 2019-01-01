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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 19 يناير 2022 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء:

"هآرتس":

  • استغلال الشرطة لشركة التجسس "ان اس او" يكشف ان الشركة هي من قلب النظام الإسرائيلي  

  • مسؤولون كبار بالشرطة: القضاة الذين يصدرون أوامر التنصت لا يعرفون كيف تفعل الشرطة ذلك

  • المستشار القانوني للحكومة يشدد الشروط على نتنياهو ويصر على قبول نتنياهو العار وأن يحكم عليه بالسجن فترة أطول مما اقترح نتنياهو سيتم تنفيذها في خدمة الجمهور  

  • الشرطة لم تحقق مع سائق "الونش" الذي دهس الشيخ سلمان الهذالين كما لم يتم التحقيق مع شهود على الحادث

  • عشرات القتلى في حوادث عمل بالشمال بين 2019-2020 لكن لم تقدم لائحة اتهام واحدة  

"يديعوت احرونوت":  

  • الشرطة تتجسس علنا

  • المستشار القانوني للحكومة طلب توضيحات من الشرطة "مس بالمواطنين"  

  • شركة التجسس "ان اس او" أدخلت للقائمة السوداء في الولايات المتحدة وارتبط اسمها بقضايا غاية بالخطورة في العالم

  • عينب شيزاف يكتب: وصلنا إلى الأقرب لنهاية الديمقراطية  

  • اليوم: الحجر الصحي لمدة 5 أيام فقط  

  • رقم قياسي يومي في عدد المصابين: 65 ألف مصاب بكورونا و500 مريض بوضع صعب  

"معاريف":

  • المطالبة من اليسار واليمين بتشكيل لجنة تحقيق حول تجسس الشرطة  

  • وزير الخارجية لبيد: لن اسمح بتمرير قانون المواطنة الذي قدمه حزب الصهيونية الدينية

  • وزير الأمن سيقدم مجددا قانون خدمة الحرديم بالجيش والمعارضة تهدد بطرح قانون يلزم العرب على الخدمة بالجيش أو الخدمة المدنية

#الصحف الإسرائيلية

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