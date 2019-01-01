فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء:
"هآرتس":
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استغلال الشرطة لشركة التجسس "ان اس او" يكشف ان الشركة هي من قلب النظام الإسرائيلي
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مسؤولون كبار بالشرطة: القضاة الذين يصدرون أوامر التنصت لا يعرفون كيف تفعل الشرطة ذلك
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المستشار القانوني للحكومة يشدد الشروط على نتنياهو ويصر على قبول نتنياهو العار وأن يحكم عليه بالسجن فترة أطول مما اقترح نتنياهو سيتم تنفيذها في خدمة الجمهور
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الشرطة لم تحقق مع سائق "الونش" الذي دهس الشيخ سلمان الهذالين كما لم يتم التحقيق مع شهود على الحادث
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عشرات القتلى في حوادث عمل بالشمال بين 2019-2020 لكن لم تقدم لائحة اتهام واحدة
"يديعوت احرونوت":
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الشرطة تتجسس علنا
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المستشار القانوني للحكومة طلب توضيحات من الشرطة "مس بالمواطنين"
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شركة التجسس "ان اس او" أدخلت للقائمة السوداء في الولايات المتحدة وارتبط اسمها بقضايا غاية بالخطورة في العالم
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عينب شيزاف يكتب: وصلنا إلى الأقرب لنهاية الديمقراطية
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اليوم: الحجر الصحي لمدة 5 أيام فقط
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رقم قياسي يومي في عدد المصابين: 65 ألف مصاب بكورونا و500 مريض بوضع صعب
"معاريف":
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المطالبة من اليسار واليمين بتشكيل لجنة تحقيق حول تجسس الشرطة
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وزير الخارجية لبيد: لن اسمح بتمرير قانون المواطنة الذي قدمه حزب الصهيونية الدينية
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وزير الأمن سيقدم مجددا قانون خدمة الحرديم بالجيش والمعارضة تهدد بطرح قانون يلزم العرب على الخدمة بالجيش أو الخدمة المدنية