الفلسطينيون يوسعون المعركة ضد اسرائيل ..الشيخ جراح نسخة النقب..دانا بن شمعون

يستخدم الفلسطينيون أعمال الشغب في النقب لدق إسفين بين القيادة الإسرائيلية وعرب إسرائيل حيث تستخدمها السلطة الفلسطينية لإضعاف إسرائيل ، بينما تدفعهم حماس للثورة وتوسع النضال الفلسطيني إلى محور الشيخ جراح - غزة – النقب.

منذ عملية "حارس الاسوار" في أيار (مايو) الماضي ، لم يول اهتمام كبير بين الفصائل الفلسطينية لما يحدث داخل إسرائيل. بغض النظر عن الانتماء الحزبي التنظيمي أو الأجندة السياسية ، فقد تابعت جميع المنظمات الفلسطينية الاحتجاجات في النقب باهتمام كبير الأسبوع الماضي ، في محاولة لخلق الانطباع بأن هذا الصراع هو صراع أمامي آخر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، إلى جانب الجبهات المألوفة في النقب وغزة والضفة الغربية.

يمكن لمن تابعوا وسائل الإعلام الفلسطينية أن يروا أنه خلال تغطية الأحداث في النقب ،يتبنون نفس المصطلحات التي اعتادوا استخدامها فيما يتعلق بالأحداث في الضفة الغربية والقدس وغزة مثل "النقب المحتل" ، "الانتفاضة الشعبية" ، "مشروع التوسع الاستيطاني" ، "الاحتلال الصهيوني" ، "التطهير العرقي" ، "النضال من أجل الوجود الفلسطيني" - كل هذه التعبيرات أصبحت جزءًا من الخطاب في تغطية أعمال الشغب في النقب.

لم تشغل قضية عرب إسرائيل قط حماس وفتح والفصائل الفلسطينية الأخرى ، كما هو الحال اليوم ، بعيدًا عن احتلال مكانة مهمة في الأجندة السياسية الفلسطينية.

تحاول المنظمات في الضفة الغربية وغزة خلق تقارب بين الشعب الفلسطيني وعرب إسرائيل. كانت ذروتها مع اندلاع الاشتباكات العنيفة في المدن المشاركة خلال عملية حارس الاسوار قبل ثمانية أشهر فيما تم تسجيل رقم قياسي آخر في أعقاب التوترات المتزايدة بين المواطنين الإسرائيليين البدو وقوات الأمن الإسرائيلية الأسبوع الماضي في النقب.

ومن الواضح ان غزة ورام الله تريدان أن يظهرا بأن الشعب الفلسطيني كله في قارب واحد متحد في كفاحه ضد إسرائيل ، وأن أي شخص يعتقد أنه من الممكن خلق فصل بين المجموعتين يصبح كاذبًا.

كل من حماس والسلطة الفلسطينية يركبان الموجة وينقلان رسالة مفادها أن "الشعب الفلسطيني بأكمله يتعرض لهجوم من إسرائيل". ومع ذلك ، فإن كل واحد منهم مدفوع بأجندة مختلفة.

تستخدم السلطة الفلسطينية عرب إسرائيل لإضعاف إسرائيل على الساحة الدولية. يستغل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وشركاؤه في القيادة أزمة العلاقات بين دولة إسرائيل ومواطنيها البدو لتعزيز الادعاء بأن "إسرائيل مضطهدة وعنصرية وتمييز ضد الفلسطينيين".

حماس ، من ناحية أخرى ، مدفوعة بدوافع أخرى. تحاول المنظمة تسخير عرب إسرائيل في النضال الفلسطيني ودفعهم للثورة على إسرائيل.

إن محاولة حماس لتعبئة المواطنين العرب في إسرائيل لـ "المقاومة" ضد إسرائيل هي جزء من جهد لتوسيع المعادلة القديمة الجديدة التي فرضتها المنظمة على إسرائيل في أعقاب أحداث الأقصى والشيخ جراح في مايو الماضي ، حتى يتمكن عرب إسرائيل من ذلك.

عملت حماس على إرساء قواعد جديدة للعبة ضد إسرائيل على محور الشيخ جراح - غزة ، والتي بموجبها يرد التنظيم أيضًا على الأحداث التي تجري في القدس حيث أدى "العدوان الإسرائيلي" في المسجد الأقصى ومسألة المنازل التي سيتم إخلاؤها في حي الشيخ جراح بالمدينة ، إلى رد فعل مضاد أطلقت فيه حماس صواريخ من غزة باتجاه منطقة القدس بإطلاق 11 صاروخًا .

وقيادة حماس لا تكتفي بذلك "إذا كانت المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس قد عملت حتى الآن على محور القدس الشرقية وقطاع غزة ، فإن حماس تهدد الآن بتحسين النظام وتضمين مناطق جغرافية داخل الخط الأخضر ، بما في ذلك النقب" وهذه إشارة إلى أنه لا فرق من وجهة نظر حماس بين النقب وحي الشيخ جراح وقرية بيتا في الضفة الغربية.

وهذا يعني أنه ليس من غير المعقول أن تطلق حماس لاحقًا صواريخ على النقب ، طالما أنه لا يوجد تقدم في المحادثات مع إسرائيل بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

إن التردد الإسرائيلي حول إخلاء الخان الأحمر والشيخ جراح ، ومعركة وضع أجهزة قياس المغناطيسية على أبواب الأقصى عام 2017 ، وإخلاء المباني مؤخرًا في أسفار موسى الخمسة يزيد من جرأة حماس وشهيتها ومع الشهية تأتي التهديدات.

إن الخلاف المتزايد بين حماس والسلطة الفلسطينية يفاقم الوضع وفي الأيام التي يتنازع فيها الطرفان على لقب "مدافع عن الشعب الفلسطيني" ، من الطبيعي أن يتنافسوا على قلوب عرب إسرائيل. أبو مازن بحاجة ماسة إلى كل جزء من الشعبية في مواجهة التراجع في وضعه العام وحماس من جهتها تبني نفسها كبديل للسلطة الفلسطينية.

كما أن محاولة التنظيمات الفلسطينية لدق إسفين بين المواطنين العرب في إسرائيل ودولة إسرائيل موجهة ضد رئيس حزب القائمة الاسلامية منصور عباس حيث انه منذ البداية ، أدى قراره بالانضمام إلى الائتلاف إلى معارضة واسعة بين جميع العناصر الفلسطينية التي كرهت مواقفه "الناعمة" تجاه إسرائيل و "أهملت" القضية الوطنية الفلسطينية.

ومن الواضح إنهم يسعون إلى تدمير إنجازات منصور عباس بمساعدة شخصيات الحركة الإسلامية في إسرائيل حيث تعمل حماس على تقوية المتطرفين في صفوف عرب إسرائيل ، بينما تحاول إسرائيل ردم الجسور للمجتمع العربي وتقوية المعتدلين بينهم.

واخير يجب التاكيد بإن تورط الفصائل الفلسطينية ورعايتها لعرب إسرائيل تطور خطير لإسرائيل.

عن صحيفة زمان العبرية