3 أيام تكفي.. ساندويتش ميسي يغزو العالم بمباركة الأسطورة

وكالات / سما /

أعلنت سلسلة مطاعم شهيرة أنها ستدرج الساندويتش الذي يحمل اسم ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم العالمية ضمن قائمة فروعها في كل أنحاء العالم.

وكانت سلسلة مطاعم هارد روك الأمريكية الشهيرة أُدرجت بالفعل "ساندويتش ميسي" بدءا من منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي ضمن قائمة طعام فرعين للمطعم في جنوب فلوريدا - ميامي، وهوليوود، كجزء من برنامج تجريبي قبل الإطلاق الرسمي على مستوى العالم.

وأعلن المطعم الشهير (الثلاثاء) في بيان رسمي، بعد 3 أيام فقط من الطرح التجريبي، إدراج الساندويتش ضمن قائمة طعام فروعه المنتشرة في جميع أنحاء العالم بدءا من أول مارس/ آذار المقبل، معلنا أن ذلك سيتم بمباركة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين.

ووصف المطعم ساندويتش الهامبورجر بأنه غني بقدر نجم برشلونة الإسباني السابق، مشيرا إلى أنه يحتوي على 10 مكونات.

وأوضح أنه بداخل الخبز المحمص، يحتوي الساندويتش الغني ليس فقط على قطعة من اللحم، بل قطعتين، مع جبن بروفولون، ونقانق لحم مستديرة، والبصل الأحمر المكرمل، والخس الروماني، وشرائح الطماطم، وكل هذا مع الصوص الحار المدخن، مشيرا إلى أنه بالإمكان إضافة البيض المقلي مع البطاطس أيضا.