حسم مصير ديمبلي مع برشلونة

وكالات / سما /

ذكر تقرير صحفي أسباني أن نادي برشلونة سيحسم مصير لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي سيتم مع وكيله موسى سيسوكو.

وكانت أنباء قد ترددت عن رفض ديمبلي العرض الذي قدمه برشلونة لتجديد عقده، وإبلاغ اللاعب النادي بنيته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

فيما أفادت تقارير أخرى بأن ديمبلي نقل لتشافي رغبته في تمديد عقده مع الفريق، وأنه سعيد باللعب تحت قيادته، وبالبقاء في مدينة برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الاجتماع سيشهد حضور ممثلي مجلس إدارة برشلونة، والمدير الفني تشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى وكيل ديمبلي.

وسيشهد الاجتماع محاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد، وإلا سيتم سيتم غلق الملف نهائيًا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تتجه لتجميد ديمبلي ووضعه في المدرجات، ما لم يجدد تعاقده، في حين أن تشافي يفضّل الاعتماد على اللاعب كونه واحد من العناصر الأساسية للفريق.