بطل فلسطيني يخوض معسكر تدريبي في الإمارات

غزة / سما /

أكد السيد رائد السقا نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لرفع الأثقال علي مغادرة فدائي الاثقال ارض الوطن صباح اليوم الثلاثاء متجها الي دولة الإمارات الشقيق للإقامة في المعسكر التدريبي الاول نحو الاعداد الأولمبي بإشراف كامل من اللجنة الأولمبية الفلسطينية مركز الاعداد الأولمبي والاتحاد الفلسطيني لرفع الأثقال استعداد لبطولة العالم التي ستقام في شهر مايو القادم .

ومن المقرر وصول بعثة الفدائي التي تظم كلا من المدير الفني للمنتخب كابتن حسام حمادة وبطل العرب الرباع محمد حمادة للإقامة في رأس الخيمة لمدة ٤٥ يوم بإشراف ومتابعة من مركز الاعداد الاولمبي .