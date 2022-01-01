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بطل فلسطيني يخوض معسكر تدريبي في الإمارات

الأربعاء 19 يناير 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطل فلسطيني يخوض معسكر تدريبي في الإمارات



غزة / سما /

أكد السيد رائد السقا نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لرفع الأثقال علي مغادرة فدائي الاثقال ارض الوطن صباح اليوم الثلاثاء متجها الي دولة الإمارات الشقيق للإقامة في المعسكر التدريبي الاول نحو الاعداد الأولمبي بإشراف كامل من اللجنة الأولمبية الفلسطينية مركز الاعداد الأولمبي والاتحاد الفلسطيني لرفع الأثقال  استعداد لبطولة العالم التي ستقام في شهر مايو القادم .

ومن المقرر وصول بعثة الفدائي التي تظم كلا من المدير الفني للمنتخب كابتن حسام حمادة وبطل العرب الرباع محمد حمادة للإقامة في رأس الخيمة لمدة ٤٥ يوم بإشراف ومتابعة من مركز الاعداد الاولمبي . 

وقال حسام حمادة المدير الفني للمنتخب إن هذه المبادرة والخطوة الجديدة في تاريخ الرياضة الفلسطينية تبشر بتغير مفهوم الاعداد للبطولات الاولمبية والدولية المقبلة من خلال مركز الاعداد الأولمبي الفلسطيني.

 
#محمد حمادة #الأثقال #رفع الأثقال #الإمارات

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