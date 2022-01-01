موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن المنخفض الذي يضرب فلسطين

رام الله / سما /

قال موقع "طقس فلسطين"، اليوم الأربعاء، إن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي ثلاثي الأبعاد (عالي الفعالية وقصير المدة الزمنية والأهم من ذلك أنه شديد البرودة ومتزامن بعبور رياح قطبية شديد البرودة).

وفي تفاصيل المنخفض، أوضح الموقع أن صباح اليوم تمر جبهة هوائية باردة جداً مع تمركز منخفض جوي داخل الأراضي السورية، وبدأت الأمطار بالهطول في المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الوسطى.

وتوقع الموقع، أن تبقى البلاد خلال الساعات القادمة تحت تأثير المنخفض الجوي وحتى ساعات الظهيرة.

وأضاف: "خلال فترة ما بعد الظهيرة تتراجع فرص التساقط المطري بشكل تدريجي بالوقت الذي ستبدأ رياح قطبية شديدة البرودة بالعبور الى فلسطين لتنخفض الحرارة بشكل إضافي".

وتابع: "تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار الثلجية تارة والثلوج الخفيفة والذائبة تارة أخرى في الكثير من المناطق الجبلية التي ترتفع أكثر من 800 متر عن سطح البحر وتشمل جبال الجليل ونابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل إضافة الى معظم المناطق العالية في شمال ووسط وجنوب الأردن في حالة توفر الهطولات".

وأكمل: "قد تتدنى الارتفاعات الى أقل من ذلك في ساعات الليل والفجر إن توفرت الهطولات التي كما أسلفنا ستضعف بشكل تدريجي".

وتوقع الموقع المتخصص بالأرصاد الجوية، أن تعيش البلاد أجواء متجمدة من جديد في ساعات الفجر الأولى والصباح الباكر من يوم غد الخميس قبل أن يستقر الجو تماماً نهار الغد مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة.