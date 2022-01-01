  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

البحرية يتعاقد مع مدرب ثالث لإنقاذه من الهبوط

الأربعاء 19 يناير 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية يتعاقد مع مدرب ثالث لإنقاذه من الهبوط



غزة / سما /

واصل مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ تمسكه بالأمل الأخير في خيارات إنقاذ الفريق من الغرق في وحل الهبوط بعد استمرار نتائجه السيئة والخسائر المتواصلة. 

واستطاع مجلس الإدارة والمقربين من إقناع حمادة شبير لتولي المهمة التدريبية وقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وسيحاول شبير ترتيب صفوف الفريق وتحقيق بعض النتائج الجيدة في مرحلة الذهاب التي قد تعينه على إنقاذ الفريق في مرحلة الإياب. 

وستكون الانتقالات الشتوية القادمة فرصة للمدرب شبير والشاطئ لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين القادرين على قيادة الشاطئ لبر الأمان.

وسيكون شبير المدرب الثالث الذي يقود الشاطئ في الموسم الحالي بعد سامي سالم ومجدي أبو ناصر.

يشار إلى أن الشاطئ يحتل المركز الثاني عشر

#خدمات الشاطئ #دوري الممتازة #حمادة شبير

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

راصد جوي يوضح طبيعة المنخفض القادم.. ماذا عن الثلوج؟

قناة عبرية: ضباط مصريون زاروا تل أبيب اليوم وأجروا محادثات بشأن غزة والأسرى

وفاة مسن وزوجته من مخيم الجلزون اختناقاً من المدفأة

الأخبار الرئيسية

قطر تبلغ "حماس" تخفيض قيمة منحة موظفيها الى هذا المبلغ ..

الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و255 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر

مصادر : اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

صحيفة: الاحتلال يربط ملف إعمار غزة وإدخال تسهيلات جديدة بهذا الملف الجديد

مصادر

جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية