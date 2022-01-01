البحرية يتعاقد مع مدرب ثالث لإنقاذه من الهبوط

غزة / سما /

واصل مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ تمسكه بالأمل الأخير في خيارات إنقاذ الفريق من الغرق في وحل الهبوط بعد استمرار نتائجه السيئة والخسائر المتواصلة.

واستطاع مجلس الإدارة والمقربين من إقناع حمادة شبير لتولي المهمة التدريبية وقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وسيحاول شبير ترتيب صفوف الفريق وتحقيق بعض النتائج الجيدة في مرحلة الذهاب التي قد تعينه على إنقاذ الفريق في مرحلة الإياب.

وستكون الانتقالات الشتوية القادمة فرصة للمدرب شبير والشاطئ لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين القادرين على قيادة الشاطئ لبر الأمان.

وسيكون شبير المدرب الثالث الذي يقود الشاطئ في الموسم الحالي بعد سامي سالم ومجدي أبو ناصر.

يشار إلى أن الشاطئ يحتل المركز الثاني عشر