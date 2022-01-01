الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و255 اصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

اجراء 1255 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 255) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 192209 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1622 حالة

اجمالي المتعافين 188853 حالة

اجمالي الوفيات 1734 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 560407 شخص