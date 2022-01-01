  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب رفح يختار (3) لاعبين لتعزيز صفوفه في بطولة القدس

الأربعاء 19 يناير 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يختار (3) لاعبين لتعزيز صفوفه في بطولة القدس



رفح / سما /

حصل شباب رفح على موافقة (3) لاعبين لتعزيز صفوفه للمشاركة في بطولة القدس والكرامة التي ستقام في مارس المقبل التي تشارك فيها أندية أردنية. 

وسيدعم الزعيم صفوفه بمدافع الهلال محمد حسان ومروان الترابين لاعب انحاد خانيونس، وناجي النحال، الظهير الأيسر لاتحاد بيت حانون.

وأضاف شباب رفح أسماء اللاعبين الثلاثة لقائمته لاتحاد كرة القدم لإتمام الإجراءات اللازمة واخراج تصاريح دخول المحافظات الشمالية. 

ويسعى شباب رفح لتقوية خطوطه من أجل الظهور بمستوى جيد في البطولة فيما يحاول التحاق سعيد السباخي بالفريق. 

#شباب رفح #بطولة القدس

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

راصد جوي يوضح طبيعة المنخفض القادم.. ماذا عن الثلوج؟

الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة "زيارة نجل الرئيس السيسي إلى تل أبيب"

وفاة مسن وزوجته من مخيم الجلزون اختناقاً من المدفأة

قناة عبرية: ضباط مصريون زاروا تل أبيب اليوم وأجروا محادثات بشأن غزة والأسرى

الأخبار الرئيسية

قطر تبلغ "حماس" تخفيض قيمة منحة موظفيها الى هذا المبلغ ..

الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و255 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر

مصادر : اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

صحيفة: الاحتلال يربط ملف إعمار غزة وإدخال تسهيلات جديدة بهذا الملف الجديد

مصادر

جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية