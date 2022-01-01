شباب رفح يختار (3) لاعبين لتعزيز صفوفه في بطولة القدس

رفح / سما /

حصل شباب رفح على موافقة (3) لاعبين لتعزيز صفوفه للمشاركة في بطولة القدس والكرامة التي ستقام في مارس المقبل التي تشارك فيها أندية أردنية.

وسيدعم الزعيم صفوفه بمدافع الهلال محمد حسان ومروان الترابين لاعب انحاد خانيونس، وناجي النحال، الظهير الأيسر لاتحاد بيت حانون.

وأضاف شباب رفح أسماء اللاعبين الثلاثة لقائمته لاتحاد كرة القدم لإتمام الإجراءات اللازمة واخراج تصاريح دخول المحافظات الشمالية.

ويسعى شباب رفح لتقوية خطوطه من أجل الظهور بمستوى جيد في البطولة فيما يحاول التحاق سعيد السباخي بالفريق.