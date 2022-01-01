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تنويه هام من مرور غزة للسائقين مع دخول المنخفض الجوي

الأربعاء 19 يناير 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام من مرور غزة للسائقين مع دخول المنخفض الجوي



غزة / سما /

طالبت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، السائقين بعدم الخروج إلا للضرورة، في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

وقال نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العقيد إبراهيم أبو جياب، في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "في ظل هذا المنخفض والأجواء الماطرة ننصح السائقين بعدم الخروج إلا للضرورة .

وطالب أبو جياب، السائقين، بتفقد المركبة بشكل جيد وتفقد الإضاءة والمساحات والمكابح، وعدم السرعة بأي حال من الأحوال والقيادة حسب متطلبات الطريق وعدم دخول أي بركة مياه خوفا من بعض الحفر.

وأكد أن هناك تعاون كبير بين شرطة المرور والجهات المعنية من وزارة الحكم المحلي ووزارة المواصلات ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، مبيناً أن بعض الأمور يتم التنسيق لها ميدانيا.

وأشار إلى أن شرطة المرور، تعمل وفق خطة طوارئ لفصل الشتاء، مبيناً أن الشرطة في وضع استنفار دائم وجاهزية تامة في حال حدث أي طارئ، وتراقب الطرقات بشكل دائم ومستمر.

#مرور غزة #غزة #السائقين #المنخفض الجوي

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