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الجبهة الشعبيّة تحذّر من خطورة استمرار الاحتلال في تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح

الأربعاء 19 يناير 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حذّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، من "خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط التهويد والهدم بحي الشيخ جراح بالعاصمة القدس، داعيةً إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد المحتلين".

 واعتبرت الشعبيّة في بيانٍ لها، أنّ "تغيير التكتيك الاحتلالي بالاستهداف الجزئي والقضم البطيء بحي الشيخ جراح يستهدف اضعاف واجهاض التضامن الأممي والمحلي الذي يرفض المخطط التهويد للحي".

كما رأت أنّ "استمرار التغوّل الصهيوني من خلال الاستناد لقرارات المحاكم الصهيونيّة والتي تشرّع عمليات الهدم والتهويد وهدم المنشآت والممتلكات، يستدعي من المجتمع الدولي العمل على انفاذ القانون الدولي وما صدر من قرارات ذات صلة بالحقوق الفلسطينيّة".

وختمت الجبهة بدعوة "الفصائل الفلسطينيّة كافة وخاصّة حركتي فتح وحماس إلى توفير البيئة المطلوبة لإنجاح الجهود الجزائريّة الجارية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنيّة"، معتبرةً أنّ "ما جرى من هدمٍ لمنزل عائلة صالحية فجر اليوم بحي الشيخ جراح واعتقال المتواجدين فيه يجب أن يكون حافزًا لإنجاح حوار الجزائر، وتحشيد كل الطاقات لمقاومة المخطط الصهيوني إزاء الحي والحقوق الفلسطينيّة".

#الجبهة الشعبية #الاحتلال #حي الشيخ جراح

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