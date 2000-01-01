5 إصابات في 4 حوادث بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، أن 4 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت خمس إصابات، ثلاثة منها متوسطة وإصابتان بجروح طفيفة.

وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 17 مركب ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

وأفادت إدارة المرور، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ولفتت المرور إلى أن البلاد تتعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، "فيتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لاتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة".

ونوهت المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.