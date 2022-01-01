رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى، تجديد مركزية "فتح" ثقتها بالرئيس عباس وترشح الشيخ عضوا بـ"التنفيذية" وفتوح رئيسا لـ"الوطني".

كما تناولت الصحف، خبر إصابة العشرات في بيتا، واعتقال طالبين بعد اقتحام مدرسة دير نظام، وهدم منازل ومنشآت واقتلاع أشجار، والمستوطنون يعربدون في شوارع الضفة ويغلقون عدة طرق.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- منخفض جوي وأمطار وزخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من القيادي اللبناني وليد جنبلاط

- ليس وداعا وإنما تأكيدا على العهد والوعد "سليمان الهذالين"

- الرئيس يمنح أيقونة المقاومة للشهيد الهذالين "نوط القدس"

- عائلة أبو حميد: وضع ناصر ما زال خطيرا

- "مركزية فتح" تجدد ثقتها بالرئيس رئيسا للجنة التنفيذية ولدولة فلسطين

- الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية الأطفال وحقوقهم ووقف استخدام الاعتقال الإداري

- فصائل ونشطاء يرفضون نهج "حماس" بالاعتقال السياسي على خلفية الرأي والتعبير

- إصابات في بيتا والاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام والمستوطنون يعربدون في شوارع الضفة

- 4 وفيات و933 إصابة بـ"كورونا"

"الأيام":

- عشرات الإصابات في بيتا والمستوطنون يعربدون في شوارع الضفة ويغلقون عدة طرق

- مركزية "فتح" تجدد ثقتها بالرئيس عباس وترشح الشيخ عضوا بـ"التنفيذية" وفتوح رئيسا لـ"الوطني"

- الاحتلال لا يتوقف: هدم ومصادرة وإخلاء اقتحام مدرسة في دير نظام واعتقال طالبين

- تشييع حاشد للشهيد سليمان الهذالين

- منخفض قطبي سريع اليوم وثلوج على قمم الجبال العالية

- القدس: عائلة صالحية تواصل تحصنها بمنزلها بحي الشيخ جراح

- قطر تبلغ "حماس" تخفيض قيمة منحة موظفيها من 10 إلى 3 ملايين دولار

- "كورونا": 4 وفيات، و933 إصابة جديدة

- استمرار الوضع الصحي الخطير للأسير أبو حميد.. الرئاسة: الرئيس يبذل جهودا مكثفة للإفراج عنه

- إسرائيل: تسجيل أكثر من 127 ألف إصابة بـ"كورنا" خلال يومين

- إسرائيل تخشى هجوما حوثيا على إيلات وبينت يعرض مساعدة أبو ظبي "أمنياً"

- عصيان مدني لمدة يومين في الخرطوم

- وفاة زوجين من مخيم الجلزون بسبب الاختناق

"القدس":

- اقتحام مدرسة واعتداءات على تلاميذ ومعلمين

- هدم منازل ومنشآت واقتلاع أشجار وإصابات

- أبو مازن يترأس اجتماعا للمركزية

- وفد أمني مصري يبحث في إسرائيل ملفات غزة وتعديل اتفاقيات "كامب ديفيد الأمنية"

- الآلاف يشيعون الشهيد سليمان الهذالين

- 4 وفيات و933 إصابة بكورونا في فلسطين

- الرئيس يبذل جهودا مكثفة للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

- لا تعليم اليوم بجامعة بيرزيت وتأجيل الامتحانات النهائية

- الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والغطاس

- السماح لمستوطنين بالاحتفال في "حومش"

- أكثر من 127 ألف إصابة بالوباء في إسرائيل

- "فايزر" ترجح بقاء كورونا لسنوات طويلة