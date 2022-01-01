حملة اعتقالات واسعة تطال 35 مواطنا بالضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطنا، 26 منهم من عائلة صالحية والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح بالقدس.

واعتقلت القوات 6 مواطنين من جنين بينهم أسرى محررون وهم: عز الدين صالح من العرقة، ومهدي العاصي ومصطفى صبح من برقين غربا، وسفيان ياسر فاخوري ومراد فريد بلشة وعز بسام حمامرة من جبع جنوبا.



كما اعتقل الاحتلال الفتيين فهد أبو عياش ومحمد رفعت الصليبي من بيت أمر شمال الخليل، والمحرر عبد الله مبارك من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي القدس، اعتقل الاحتلال 26 شخصا من عائلة صالحية والمتضامنين معها، وذلك عقب اقتحام منزلهم وهدمه والاعتداء عليهم في حي الشيخ جراح.