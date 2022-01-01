مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين

جنين/سما/

عثر فجر اليوم الأربعاء، على جثة الفتى إبراهيم بسام نغنغية تركمان، في سهل الهاشمية في مدينة جنين وآثار التعذيب ودماء تظهر عليها، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية شابا لتورطه في اختفاء الفتى والضلوع في قتله.

وكشف الأمن الوقائي في جنين ملابسات جريمة قتل الفتى إبراهيم تركمان، الذي يسكن في حي الهدف في جنين، حيث اختفت أثاره يوم الجمعة الماضي، وعثر عليه جثة هامدة.

وفي سياق التحقيقات، اعتقلت الشرطة الفلسطينية شابا في العشرينيات من عمره، تنسب له شبهات الضلوع في اختفاء الفتى والضلوع في قتله، علما أن المشتبه أعترف خلال التحقيق معه بجريمة القتل.