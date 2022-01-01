  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين

الأربعاء 19 يناير 2022 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين



جنين/سما/

عثر فجر اليوم الأربعاء، على جثة الفتى إبراهيم بسام نغنغية تركمان، في سهل الهاشمية في مدينة جنين وآثار التعذيب ودماء تظهر عليها، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية شابا لتورطه في اختفاء الفتى والضلوع في قتله.

وكشف الأمن الوقائي في جنين ملابسات جريمة قتل الفتى إبراهيم تركمان، الذي يسكن في حي الهدف في جنين، حيث اختفت أثاره يوم الجمعة الماضي، وعثر عليه جثة هامدة.

وفي سياق التحقيقات، اعتقلت الشرطة الفلسطينية شابا في العشرينيات من عمره، تنسب له شبهات الضلوع في اختفاء الفتى والضلوع في قتله، علما أن المشتبه أعترف خلال التحقيق معه بجريمة القتل.

#ابراهيم تركمان #جنين

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

الأخبار الرئيسية

مصادر

جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح (فيديو)

قيادى بفتح: دحلان يمتلك رؤية شاملة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي (فيديو)

من

موقع عبري: "اسرائيل" أعدت وثيقة ثانية"سرية" ضد المنظمات الفلسطينية

الأحمد: استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون

مركزية فتح تجدد ثقتها بالرئيس عباس بالاجماع رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين

الاتصالات الفلسطينية