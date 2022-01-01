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حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

الأربعاء 19 يناير 2022 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بامتداد لمنخفض جوي سريع وكتلة هوائية باردة إلى باردة جدا، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة أحيانا.

وتسود أجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف حدة الهطولات.

وتتأثر البلاد بهواء قطبي المنشأ، بحيث تتساقط زخات متفرقة من البرد، وزخات محلية خفيفة من الثلج فوق القمم العالية بشكل محدود، وتكون الرياح غربية نشطة تتحول ليلا إلى شمالية غربية مع هبات قوية أحيانا.

ويحذر من السياقة السريعة على الطرقات الخارجية ومن تشكل الضباب ومن خطر الانزلاق وقت تساقط الثلوج والبرد. ويحذر كذلك من الانجماد والصقيع الكبير الذي سيتبع المنخفض الحالي.

بينما في يوم الخميس، تستقر الأجواء من جديد مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق صباحا، وتكون السماء غائمة جزئياً نهاراً مع طقس بارد في كافة المناطق.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما في يوم الجمعة، تسود أجواء مستقرة وصحوة وباردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

#طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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