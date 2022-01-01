  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادى بفتح: دحلان يمتلك رؤية شاملة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي (فيديو)

الأربعاء 19 يناير 2022 05:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادى بفتح: دحلان يمتلك رؤية شاملة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي (فيديو)



القاهرة/سما/

عقب عادل الغول، القيادي بحركة فتح، على ما جاءت به عدد من التقارير الفرنسية بشأن أن محمد دحلان هو الخليفة المُحتمل لمحمود عباس، قائلا إن كبرى الصحف الفرنسية تناولت هذا الأمر فهم يرون أن محمد دحلان هو أكثر شخصية فلسطينية بإمكانها قيادة الأمور بعد الرئيس محمود عباس.

وأشار "الغول"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يرون أن "دحلان" يمتلك مقومات شخصية وكاريزما خاصة، وعلاقات دولية متنوعة، وقادرا على أن يقود الشعب الفلسطيني في مرحلة ما بعد محمود عباس.

وقال القيادي بحركة فتح، إن هناك تقارير خارجية تشير إلى أن محمد دحلان بمثابة طوق نجاة للفلسطنيين بعد الكوارث التي يمر الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، منوها بأن مؤسسات الدولة الفلسطينية يعتبرون محمد دحلان شخصية بارزة ويراهنون على أنه سيكون له شأن في المستقبل القريب.

وأضاف أن محمد دحلان يمتلك رؤية شاملة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ويرى أن حل الدولتين أصبح من الماضي والأمر الصعب بعد أن نسفت إسرائيل إمكانية تنفيذ هذا الحل على أرض الواقع.

#محمد دحلان #الرئيس عباس #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

الأخبار الرئيسية

من

موقع عبري: "اسرائيل" أعدت وثيقة ثانية"سرية" ضد المنظمات الفلسطينية

الأحمد: استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون

مركزية فتح تجدد ثقتها بالرئيس عباس بالاجماع رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين

لبحث عدة قضايا.. السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة

سعيد-خطيب-زاده-المتحدث-باسم-وزارة-الخارجية-الإيرانية-1-730x438

هآرتس: إيران والولايات المتحدة والخطة “ب”.. بين صبر ينفد ورغبة في التوصل إلى اتفاق

الاتصالات الفلسطينية