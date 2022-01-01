قيادى بفتح: دحلان يمتلك رؤية شاملة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي (فيديو)

القاهرة/سما/

عقب عادل الغول، القيادي بحركة فتح، على ما جاءت به عدد من التقارير الفرنسية بشأن أن محمد دحلان هو الخليفة المُحتمل لمحمود عباس، قائلا إن كبرى الصحف الفرنسية تناولت هذا الأمر فهم يرون أن محمد دحلان هو أكثر شخصية فلسطينية بإمكانها قيادة الأمور بعد الرئيس محمود عباس.

وأشار "الغول"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يرون أن "دحلان" يمتلك مقومات شخصية وكاريزما خاصة، وعلاقات دولية متنوعة، وقادرا على أن يقود الشعب الفلسطيني في مرحلة ما بعد محمود عباس.

وقال القيادي بحركة فتح، إن هناك تقارير خارجية تشير إلى أن محمد دحلان بمثابة طوق نجاة للفلسطنيين بعد الكوارث التي يمر الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، منوها بأن مؤسسات الدولة الفلسطينية يعتبرون محمد دحلان شخصية بارزة ويراهنون على أنه سيكون له شأن في المستقبل القريب.

وأضاف أن محمد دحلان يمتلك رؤية شاملة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ويرى أن حل الدولتين أصبح من الماضي والأمر الصعب بعد أن نسفت إسرائيل إمكانية تنفيذ هذا الحل على أرض الواقع.