صحيفة عبرية: ألمانيا ترفع ثمن صفقة "الغواصات" لإسرائيل.. وصفت بـ"الفضيحة"

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عبرية النقاب، مساء الثلاثاء، عن فضيحة جديدة تتعلق بصفقة غواصات جديدة لإسرائيل.



وذكرت صحيفة غلوبس العبرية مساء أمس الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح قد صادقت على شروط الحكومة الألمانية بمضاعفة ثمن 3 غواصات ستشتريها إسرائيل.



وأكدت الصحيفة أن اللجنة الإسرائيلية صادقت على رفع الحكومة الألمانية لسعر الغواصات الثلاث من 1.8 مليار إلى 3 مليارات يورو، وذلك في جلسة سرية، عقدت يوم الأحد الماضي، وهو ما وصف بـ"الفضيحة"، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تكشف عن رفع ثمن الغواصات الألمانية، فضلا عن أنها لم تبلغ البرلمان "الكنيست" بهذا الأمر.



وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، يوم الجمعة الماضية، أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع "الأسبوع المقبل" للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

وأكدت تلك الوسائل أن كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل غدعون ساعار، ووزير الجيش بيني غانتس، قد اتفقوا على ذلك، بناء على ما اقترحه الوزير الأخير بهذا الشأن، قبل شهرين، بدعوى أن هناك حاجة قومية لاستيضاح ملابسات القضية، واستخلاص العبر للمستقبل.



وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة "تيسنكروب" الألمانية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.



ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.

وعيّن وزير الجيش، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات. ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.