آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة بينيت

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأن الآلاف من اليمينيين الإسرائيليين "المتطرفين" تظاهروا ضد حكومة نفتالي بينيت، بمشاركة واسعة من صفوف نواب المعارضة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في أكثر من 100 مفترق وجسر في أنحاء البلاد.

وأكد الموقع الإلكتروني i24 news أن 20 ألف شخص شاركوا في تلك الاحتجاجات، حيث خرجوا جميعهم إلى الشوارع، من كافة أبناء المجتمع الإسرائيلي، للتظاهر والاجتماع، معا في الوقت نفسه، في أكثر من 100 مفرق وجسر إسرائيلي، كجسم واحد ضد الحكومة الإسرائيلية، على حد قول الموقع.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الآلاف من الإسرائيليين من أصحاب التيار اليميني المتطرف رفعوا شعار "إسرائيل في خطر - نريد دولة يهودية"، لدى أكثر من 100 مفترق طرق وجسر في جميع أنحاء البلاد.

وأرفقت الصحيفة شريط فيديو يؤكد انتشار اليمينيين الإسرائيليين في أكثر من 100 تقاطع، وهو عنوان المظاهرة نفسها "مائة تقاطع"، بمشاركة من أعضاء كنيست من المعارضة.