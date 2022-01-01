قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح وتعتقل أفرادها بعد الاعتداء عليهم بالضرب

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر محلية ، فجر الأربعاء، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وذكرت المصادر بان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة في حي الشيخ جراح واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.





وقالت" إن اصابات وقعت بين أفراد العائلة، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح تزامنا مع اقتحـامها منطقة عائلة صالحية .