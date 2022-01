ممثلة بريطانية تتضامن مع إيما واتسون: ما كان على دولة "إسرائيل" أن تقوم

أعلنت الممثلة البريطانية الأسترالية، ميريام مارغولييس، دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في سياق دفاعها عن الممثلة البريطانية إيما واتسون، التي تعرّضت لحملة شعواء من مسؤولين إسرائيليين، على خلفية منشور لها تضامنت فيه مع الفلسطينيين.

وفي حديث مع موقع Middle East Eye، أشارت مارغولييس إلى ديانتها اليهودية، مؤكدة أنّ إيمانها الديني لا يمنعها من رفض وجود دولة إسرائيل ورفض جرائم هذا الكيان.



وقالت خلال اللقاء "أنا يهودية ولم أُخفِ يوماً ذلك، لكنني لا أؤمن بأنه كان يجب أن تقوم دولة إسرائيل، لأنّ السبيل إلى ذلك كلّف انتزاع أرواح وأراضٍ من شعب آخر، وهذا ليس عادلاً".

وفي إطار دفاعها عن واتسون، قالت مارغولييس إنّ ردة الفعل الإسرائيلية كانت متوقعة "إنهم لا يحبون أي انتقاد لإسرائيل. كل انتقاد يُنظر إليه على أنه معاداة للسامية. هناك خلط بين الموضوعين للأسف، فباتت معاداة الصهيونية هي معادة السامية، وهذا ليس صحيحاً".

‘We have to be able to criticise Israel.’



In an interview with MEE, British actress Miriam Margolyes voiced her support for Harry Potter co-star Emma Watson over Palestine; discussed her life as a Jewish anti-Zionist, and why she thinks the Sydney Festival should be boycotted. pic.twitter.com/xGfRFGHEoG