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ممثلة بريطانية تتضامن مع إيما واتسون: ما كان على دولة "إسرائيل" أن تقوم

الأربعاء 19 يناير 2022 03:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة بريطانية تتضامن مع إيما واتسون: ما كان على دولة "إسرائيل" أن تقوم



لندن/سما/

أعلنت الممثلة البريطانية الأسترالية، ميريام مارغولييس، دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في سياق دفاعها عن الممثلة البريطانية إيما واتسون، التي تعرّضت لحملة شعواء من مسؤولين إسرائيليين، على خلفية منشور لها تضامنت فيه مع الفلسطينيين.

وفي حديث مع موقع Middle East Eye، أشارت مارغولييس إلى ديانتها اليهودية، مؤكدة أنّ إيمانها الديني لا يمنعها من رفض وجود دولة إسرائيل ورفض جرائم هذا الكيان.


وقالت خلال اللقاء "أنا يهودية ولم أُخفِ يوماً ذلك، لكنني لا أؤمن بأنه كان يجب أن تقوم دولة إسرائيل، لأنّ السبيل إلى ذلك كلّف انتزاع أرواح وأراضٍ من شعب آخر، وهذا ليس عادلاً".

وفي إطار دفاعها عن واتسون، قالت مارغولييس إنّ ردة الفعل الإسرائيلية كانت متوقعة "إنهم لا يحبون أي انتقاد لإسرائيل. كل انتقاد يُنظر إليه على أنه معاداة للسامية. هناك خلط بين الموضوعين للأسف، فباتت معاداة الصهيونية هي معادة السامية، وهذا ليس صحيحاً".


وواصلت الممثلة الحائزة على جائزة "بافتا" لأفضل ممثلة في دور ثانوي عن مشاركتها في فيلم The Age Of Innocence للمخرج مارتن سكورسيزي، انتقادها للاحتلال، مشيرة إلى أنّ الإسرائيليين "يحاولون فعلاً تضييق الخناق على كل من يدعم الفلسطينيين، لأنهم يشعرون، أو أنا على الأقل أشعر، بأنّ الرأي العام ينقلب ضد إسرائيل في هذه القضية. هم يريدون إيقاف هذا التغيّر ودفنه في مهده أسرع ما يمكن".

#ايما واتسون #ميريام غولييس #الاحتلال الاسرائيلي #فلسطين

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