فلسطين منحته أعلى نقاط..من صوت لصلاح من العرب ومن تجاهله في "ذا بيست"؟

وكالات/سما/

حل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، في المركز الثالث في جائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا لأفضل لاعب على مدار العام.

وجاء النجم المصري خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، الذي ظفر بالجائزة للعام الثاني توليا، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الذي حل وصيفا.

وهذه هي المرة الثانية التي يحل فيها صلاح ثالثا في جائزة "ذا بيست"، بعد نسخة العام 2018، حيث جاء خلف الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

طريقة التصويت على الفائز بجائزة "ذا بيست"

يتم اختيار الفائز عبر تصويت مقسم بالتساوي على 4 فئات هي: المديرون الفنيون لمنتخبات العالم (المعترف بها من قبل الفيفا)، وقائدو تلك المنتخبات، والصحفيون والجماهير.

ويحصل صاحب الاختيار الأول في التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثاني، ونقطة وحيدة لصاحب الاختيار الثالث.

لمن ذهبت أصوات ممثلي العرب في التصويت على أفضل لاعب في العالم لعام 2021؟

منحت فلسطين أعلى نقاط ممكنة لصلاح في التصويت وهي 15 نقطة، ومنحته مصر 10 نقاط، وحرم صلاح من خمس نقاط أخرى لأنه هو قائد منتخب مصر ولا يحق له التصويت على نفسه، فيما منحه المغرب وجزر القمر نقطة واحدة وهو التقييم الأدنى بين جميع ممثلي المنتخبات العربية، علما بأن بعض الدول العربية لم تحظ بفرصة التصويت في جميع الفئات الثلاث.

وجاءت أصوات الدول العربية في جائزة "ذا بيست" كالتالي:

مصر (10 نقاط لصلاح)

القائد محمد صلاح: جورجينيو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب كارلوس كيروش: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي.

الإعلامي وليد الحديدي: محمد صلاح، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

الجزائر (3 نقاط لصلاح)

القائد رياض محرز لم يدل بصوته.

المدرب جمال بلماضي: كريم بنزيما، محمد صلاح، نغولو كانتي.

الإعلامي محمد رشيد بلعربي: روبرت ليفاندوسكي، جورجينيو، كريم بنزيما.

السعودية (6 نقاط لصلاح)

القائد سلمان الفرج: كيفن دي بروين، ليونيل ميسي، محمد صلاح.

المدرب هيرفي رينارد: كيليان مبابي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

الإعلامي سلطان المهوس: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو.

البحرين (6 نقاط لصلاح)

القائد لم يدل بصوته.

المدرب هيليو سوزا: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو.

الإعلامي عبدالله عاشور: كريم بنزيما، محمد صلاح، جورجينيو.

الإمارات (11 نقطة لصلاح)

القائد إسماعيل مطر: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب بيرت فان مارفيك: كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح.

الإعلامي عمران محمد: محمد صلاح، ليونيل ميسي، جورجينيو.

العراق (5 نقاط لصلاح)

القائد أمجد عطوان: نغولو كانتي، ليونيل ميسي، محمد صلاح.

المدرب زيليكو بتروفيتش: روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، محمد صلاح.

الإعلامي أرشد صباح الساعدي: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

الأردن (11 نقطة لصلاح)

القائد معتز ياسين: محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريم بنزيما.

المدرب عدنان حمد: ليونيل ميسي، كريم بنزيما، محمد صلاح.

الإعلامي تيسير العميري: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما.

الكويت (8 نقاط لصلاح)

القائد بدر المطوع: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

المدرب كارلوس جونزاليس: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، ليونيل ميسي.

الإعلامي سطام السهلي: محمد صلاح، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

ليبيا (8 نقاط لصلاح)

المدرب خافيير كليمنتي: ليونيل ميسي، محمد صلاح، نجولو كانتي.

الإعلامي هيثم العامري: محمد صلاح، كيفن دي بروين، كيليان مبابي.

جيبوتي (5 نقاط لصلاح)

القائد يوسف باتيو محمد: كريستيانو رونالدو، نيمار، جورجينيو.

المدرب محمد ميرانه حسن: محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريم بنزيما.

لبنان (6 نقاط لصلاح)

القائد حسن معتوق: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح.

المدرب إيفان هاشيك: محمد صلاح، جورجينيو، روبرت ليفاندوفسكي.

المغرب (نقطة واحدة لصلاح)

القائد رومان سايس: كريم بنزيما، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب ستيفان جيلي (مساعد وحيد خليلوزيتش): روبرت ليفاندوفسكي، نجولو كانتي، كريم بنزيما.

الإعلامي جلال بوزرارا: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، محمد صلاح.

عمان (6 نقاط لصلاح)

القائد محسن جوهر الخالدي: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

المدرب برانكو إفانكوفيتش: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، إرلينج هالاند.

الإعلامي أشوق بوروهيت: روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، كيفين دي بروين.

موريتانيا (3 نقاط لصلاح)

القائد عبدالله با: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، نجولو كانتي.

المدرب ديدييه جوميز دا روسا: روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو، كريم بنزيما.

الإعلامي: براهيم ساو ديينا: كريم بنزيما، جورجينيو، روبرت ليفاندوفسكي.

فلسطين (15 نقطة)

القائد عبد اللطيف البهداري: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب مكرم دبوب: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.

الإعلامي مجدي قاسم: محمد صلاح، كريم بنزيما، نجولو كانتي.

قطر (8 نقاط)

القائد حسن الهيدوس: محمد صلاح، كريم بنزيما، ليونيل ميسي.

المدرب فليكس سانشيز باس: كيفن دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، إرلينج هالاند.

الإعلامي علي المسلماني: كريم بنزيما، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو.

سوريا (8 نقاط)

القائد عمر السومة: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي.

المدرب فاليريو تيتسا: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.

الإعلامي لؤي أبو شامة: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

تونس (11 نقطة)

القائد يوسف المساكني: محمد صلاح، كريم بنزيما، ليونيل ميسي.

المدرب منذر الكبير: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي.

الإعلامي طارق الغديري: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، محمد صلاح.

اليمن (13 نقطة)

القائد أحمد صادق الخمري: محمد صلاح، ليونيل ميسي، نجولو كانتي.

المدرب أحمد علي قاسم الضراب: محمد صلاح، نجولو كانتي، ليونيل ميسي.

الإعلامي بشير سنان: ليونيل ميسي، محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي.

السودان (3 نقاط)

الإعلامي محمد الخاتم عوض الله: ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما.

جنوب السودان (5 نقاط)

القائد بيتر مابوك: روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو.

المدرب ستيفانو كوزين: جورجينيو، نجولو كانتي، روبرت ليفاندوفسكي.

الإعلامي: جون كايانجا: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو.

الصومال (3 نقاط)

القائد عمر محمد: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما.

المدرب عمر عبدالكريم: روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح، ليونيل ميسي.

الإعلامي جاماديد جوري: ليونيل ميسي، نجولو كانتي، كيفن دي بروين.

جزر القمر (نقطة واحدة)

القائد نجيم عبدو: نغولو كانتي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

المدرب أمير عبده: كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح.

الإعلامي علي الدين دجوما: روبرت ليفاندوفسكي، جورجينيو، كريم بنزيما.