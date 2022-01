شاهد: الأرض تتنفس في فيديو ساحر!

يُظهر رسم متحرك جديد أن الأرض "تتنفس" الكربون مع تغير الفصول على مدار العام.

ويمكن رؤية أجزاء من الكرة الأرضية تغرق حيث تمتص نباتات الأرض الكربون من الغلاف الجوي، لكنها تنتفخ عندما تطلق هذه النباتات الكربون.

وأنشئت الرسوم المتحركة بواسطة البروفيسور ماركوس رايششتاين، عالم البيئة في معهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية في جينا، ألمانيا.

Here's ecosystem net #carbon flux average seasonal cycle on the sphere... what I really like, we see intuitively the carbon "sink" when the biosphere is sucking carbon out of the atmosphere. Thanks to @tylermorganwall @mdsumner D.Murdoch @edzerpebesma R.Hijmans #RStats pic.twitter.com/1jTl96glY6