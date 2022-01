حدث تاريخي في كأس أمم إفريقيا

دخلت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانجا تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للرجال، كأول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خلال منافسات البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

وتولت سليمة إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا، والمقامة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في إطار منافسات نهائيات النسخة الثالثة والثلاثين لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأصبحت سليمة موكانسانجا، البالغة من العمر 33 عاما، أول حكمة في التاريخ تقوم بإدارة مباراة خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للرجال، وسبق لها إدارة العديد من المباريات في البطولات الكبيرة، ولكن في منافسات السيدات.

