أكثر من 13 مليون مشاهدة لإعلان مسلسل "مون نايت" في اليوم الأول لطرحه (فيديو)

واشطن/سما/

حقق الإعلان التشويقي الكامل لمسلسل "فارس القمر" (Moon Knight)، أول عمل عالمي للمخرج المصري محمد دياب، أكثر من 13 مليون مشاهدة في اليوم الاول لطرحه على "يوتيوب".

ومسلسل "فارس القمر"، مبني على شخصية لـ"مارفل كوميكس" تحمل الاسم نفسه، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة "ديزني +" في 30 مارس/آذار المقبل.



وتم تصوير المسلسل بين المجر وأوروبا ومصر، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وايثن هوك ومي قلماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.

و ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية "فارس الليل" صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين.

وتدور قصة المسلسل حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور عمل في البحرية الأمريكية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء في مهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.



