الحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا

طهران/سما/

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء علي فدوي، اليوم الثلاثاء، إن جبهة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم وتمضي إلى الأمام قدما في سياق أهدافها للدفاع عن القيم الإسلامية.



وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات علي فدوي جاءت على هامش مراسم إحياء ذكرى "الجنرال الشهيد إسماعيل دقائقي"، في مجمع "فجر" التابع للحرس الثوري بمدينة الأهواز، جنوب غربي البلاد.



وأكد اللواء علي فدوي أن "الشهيد إسماعيل دقائقي إلى جانب رفاقه من الشهداء من فيلق بدر، قدموا أرواحهم دفاعا عن النظام الإسلامي، وقد انطلقت جبهات المقاومة لمواصلة نهج هؤلاء الشهداء في ساحات أخرى".



وأشار المسؤول في الحرس الثوري إلى أن "الثورة الإسلامية" بلغت اليوم أعلى مستويات الردع، وأن أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا، لافتا إلى أن الوحدة والتلاحم باتا رمزا للنجاح والازدهار في إيران، مؤكدا أن نهج "الشهداء المنتسبين إلى فيلق بدر سيتواصل ورفاق دربهم في محور المقاومة، ماضون في الجهاد حتى القضاء على أعداء الأمة تماما".



ويشار إلى أن نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، قد شدد، السبت الماضي، على أن أي خرق لأجواء بلاده سيجابه برد حازم وقاس للقوات المسلحة الإيرانية.



وجاءت تصريحات العميد إلهامي لدى تفقده لمنطقة الدفاع الجوي في منطقة تبريز شمال غربي إيران، والتي شدد خلالها على أن أمن الأجواء الإيرانية يعد الخط الأحمر للقوات المسلحة، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي الإيرانية.