  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا

الأربعاء 19 يناير 2022 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا



طهران/سما/

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء علي فدوي، اليوم الثلاثاء، إن جبهة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم وتمضي إلى الأمام قدما في سياق أهدافها للدفاع عن القيم الإسلامية.


وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات علي فدوي جاءت على هامش مراسم إحياء ذكرى "الجنرال الشهيد إسماعيل دقائقي"، في مجمع "فجر" التابع للحرس الثوري بمدينة الأهواز، جنوب غربي البلاد.

وأكد اللواء علي فدوي أن "الشهيد إسماعيل دقائقي إلى جانب رفاقه من الشهداء من فيلق بدر، قدموا أرواحهم دفاعا عن النظام الإسلامي، وقد انطلقت جبهات المقاومة لمواصلة نهج هؤلاء الشهداء في ساحات أخرى".

وأشار المسؤول في الحرس الثوري إلى أن "الثورة الإسلامية" بلغت اليوم أعلى مستويات الردع، وأن أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا، لافتا إلى أن الوحدة والتلاحم باتا رمزا للنجاح والازدهار في إيران، مؤكدا أن نهج "الشهداء المنتسبين إلى فيلق بدر سيتواصل ورفاق دربهم في محور المقاومة، ماضون في الجهاد حتى القضاء على أعداء الأمة تماما".


ويشار إلى أن نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، قد شدد، السبت الماضي، على أن أي خرق لأجواء بلاده سيجابه برد حازم وقاس للقوات المسلحة الإيرانية.


وجاءت تصريحات العميد إلهامي لدى تفقده لمنطقة الدفاع الجوي في منطقة تبريز شمال غربي إيران، والتي شدد خلالها على أن أمن الأجواء الإيرانية يعد الخط الأحمر للقوات المسلحة، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي الإيرانية.

#الحرس الثوري الإيراني #ايران

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح تجدد ثقتها بالرئيس عباس بالاجماع رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين

لبحث عدة قضايا.. السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة

سعيد-خطيب-زاده-المتحدث-باسم-وزارة-الخارجية-الإيرانية-1-730x438

هآرتس: إيران والولايات المتحدة والخطة “ب”.. بين صبر ينفد ورغبة في التوصل إلى اتفاق

20220113115426anapicp-aa_ar_pho_gen-20220113145145-26634423-.h-730x438

تقرير: شهادات تؤكد وفاة مسنّ فلسطيني أثناء احتجازه من الاحتلال وعائلته تطالب بتحقيق دولي

JHB0V

غزة تطلق نداء استغاثة عاجل: القطاع يعاني من أزمة مياه حادة وتلوث خطير لمياه الخزان الجوفي

الاتصالات الفلسطينية