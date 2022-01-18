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كأس أمم إفريقيا: المغرب يفلت من مخالب "فهود" الغابون (فيديو)

الأربعاء 19 يناير 2022 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس أمم إفريقيا: المغرب يفلت من مخالب "فهود" الغابون (فيديو)



ياوندي/سما/

نجا منتخب المغرب من الهزيمة أمام نظيره الغابوني (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الغابوني جيم ألفينيا هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، مستفيدا من تزحلق المدافع المغربي سفيان شاكلا وسقوطه على الأرض.


ورد المغربي سفيان بوفال بهدف التعادل سجله من ضربة جزاء بحلول الدقيقة 74، لكن زميله المدافع نايف أكرد سجل الهدف الثاني في مرماه عن طريق الخطأ عند الدقيقة 81، ومن ثم أدرك المدافع أشرف حكيمي التعادل "لأسود الأطلس، في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من كرة ثابتة. 

واحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 الكبار للقارة السمراء، في الجولة الماضية، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين.

كما حجز منتخب الغابون مقعدا له في الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن احتل مركز الوصافة برصيد 5 نقاط.

بينما احتل منتخب جزر القمر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، حصدها بعد الفوز التاريخي (3-2) على نظيره الغاني، الذي تعرض للهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد، وتذيل ترتيب المجموعة ليودع البطولة مبكرا. 

في حين أنعش منتخب جزر القمر آماله في التأهل إلى الدور الـ16 الكبار، كأحد أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست، بانتظار نتائج بقية مباريات المجموعات الآخرى.


الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة:

1- المغرب - 7 نقاط

2- الغابون - 5 نقاط

3- جزر القمر - 3 نقاط

4- غانا - نقطة واحدة.

#كاس امم افريقيا #المغرب #الغابون

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