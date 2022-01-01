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جزر القمر تفجر مفاجأة كبرى في كأس إفريقيا (فيديو)

الأربعاء 19 يناير 2022 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جزر القمر تفجر مفاجأة كبرى في كأس إفريقيا (فيديو)



ياوندي/سما/

فجر منتخب جزر القمر مفاجأة من العيار الثقيل بفوز تاريخي على نظيره الغاني (3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، والإطاحة به من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وتقدم منتخب جزر القمر بهدف مبكر سجله المهاجم إل فاردو بن مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة البداية.

وتلقى منتخب غانا ضربة موجعة بطرد قائده أندريه أيو في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وضاعف أحمد موغني النتيجة لجزر القمر عند الدقيقة 62، وردت غانا بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، ريشموند بواكي وألكسندر دجيكو في الدقيقتين (64 و77) على الترتيب.

ولكن أحمد موغني عاد في الدقيقة 85 واقتنص الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده.  

بيد أن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ منتخب بلاده من الهزيمة المذلة والخروج المبكر من البطولة.  


  

ومني منتخب غانا بالهزيمة الثانية له في البطولة، بعد الأولى أمام المغرب في المباراة الافتتاحية بهدف وحيد، مقابل تعادل واحد أمام الغابون (1-1)، ليتذيل قائمة المجموعة الثالثة ويودع البطولة من الباب الخلفي.

بينما حقق منتخب جزر القمر انتصاره التاريخي الأول في البطولة، بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من المغرب (0-2) والغابون (0-1) على الترتيب، وتقدم إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأنعش آماله في التأهل إلى الدور الـ16 الكبار، كأحد أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست.

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