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بينيت: "إسرائيل" مستعدة لدعم الإمارات استخباريا وأمنيا

الأربعاء 19 يناير 2022 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: "إسرائيل" مستعدة لدعم الإمارات استخباريا وأمنيا



القدس المحتلة/سما/

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن استعداد تل أبيب لمساعدة الإمارات على الصعيد الأمني والاستخباراتي، وذلك على خلفية استهداف جماعة "أنصار الله" الحوثية أبو ظبي الاثنين.

وقال بينيت في رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "بالنيابة عن الحكومة ودولة إسرائيل، أعرب عن تعازيّ بضحايا الهجوم الإرهابي في أبو ظبي، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرين".


وأضاف: "إسرائيل ملتزمة بالعمل معكم في الكفاح المستمر ضد المتطرفين في الشرق الأوسط، وسنواصل الاتحاد معكم للعمل معا ضد أعدائنا المشتركين".

وتابع: "مستعدون لنقدم لكم مساعدة استخباراتية وأمنية، لحماية مواطني الإمارات من اعتداءات مماثلة".

وأردف قوله: "وجهت أجهزة الأمن الإسرائيلية بتزويد الإمارات بأي مساعدة مطلوبة، إذا كنتم مهتمين".

#نفتالي بينيت #الامارات

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