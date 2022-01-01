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راصد جوي يوضح طبيعة المنخفض القادم.. ماذا عن الثلوج؟

الثلاثاء 18 يناير 2022 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي يوضح طبيعة المنخفض القادم.. ماذا عن الثلوج؟



غزة/سما/

قال الراصد الجوي ليث علامي أن المنخفض الجوي القادم يُصنف من ناحية أمطار بالاعتيادي ، وعند مقارنته بالمنخفض الجوي السابق فكمياته ستكون متواضعة ، واحتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه مُنخفضة.

وبين أن الهطولات ستكون شاملة مختلف المناطق من شمال فلسطين المحتلة واجزاء واسعة من الضفة وقطاع غزة وحتى النقب ، لكن سيغلب عليها طابع التقطع أي انها مُتفرقة وعلى فترات غير مُنتظمة .

وتابع : " ربما يتميز المنخفض المتوقع غداً بهبات الرياح النشطة/القوية خاصة بعد الظهر إضافةً لتدفق رياح قطبية شديدة البرودة خلال ساعات المساء والليل"


وبين أنه بالعودة لفرص تساقط الثلوج ، فإن هذا المنخفض الجوي لا يوصف بـ"الثلجة" ، ولكن بسبب التبريد الكبير في طبقات الجو خاصة السطحية والمتوسطة خلال ساعات المساء والليل ستتحول الهطولات المُتوفرة لزخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية خاصة تلك التي تزيد عن 800 م ، ولا يُستبعد أن تمتد أحياناً لدون هذا الإرتفاع .

ولفت أن التراكمات غير مُستبعدة بشكل محدود ومؤقت وهذا مرهون بمدى استمرارية وانتظام سقوط الزخات الثلجية ، حيث يتوقع أن يغلب عليها طابع التقطع وهذا يحد من فرص حدوث تراكمات واضحة. 

ونوه أن المنخفض القادم  ينحسر وينتهي تأثير المنخفض الجوي مع صباح الخميس .

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