راصد جوي يوضح طبيعة المنخفض القادم.. ماذا عن الثلوج؟

غزة/سما/

قال الراصد الجوي ليث علامي أن المنخفض الجوي القادم يُصنف من ناحية أمطار بالاعتيادي ، وعند مقارنته بالمنخفض الجوي السابق فكمياته ستكون متواضعة ، واحتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه مُنخفضة.

وبين أن الهطولات ستكون شاملة مختلف المناطق من شمال فلسطين المحتلة واجزاء واسعة من الضفة وقطاع غزة وحتى النقب ، لكن سيغلب عليها طابع التقطع أي انها مُتفرقة وعلى فترات غير مُنتظمة .

وتابع : " ربما يتميز المنخفض المتوقع غداً بهبات الرياح النشطة/القوية خاصة بعد الظهر إضافةً لتدفق رياح قطبية شديدة البرودة خلال ساعات المساء والليل"



وبين أنه بالعودة لفرص تساقط الثلوج ، فإن هذا المنخفض الجوي لا يوصف بـ"الثلجة" ، ولكن بسبب التبريد الكبير في طبقات الجو خاصة السطحية والمتوسطة خلال ساعات المساء والليل ستتحول الهطولات المُتوفرة لزخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية خاصة تلك التي تزيد عن 800 م ، ولا يُستبعد أن تمتد أحياناً لدون هذا الإرتفاع .

ولفت أن التراكمات غير مُستبعدة بشكل محدود ومؤقت وهذا مرهون بمدى استمرارية وانتظام سقوط الزخات الثلجية ، حيث يتوقع أن يغلب عليها طابع التقطع وهذا يحد من فرص حدوث تراكمات واضحة.

ونوه أن المنخفض القادم ينحسر وينتهي تأثير المنخفض الجوي مع صباح الخميس .