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الأردن: 10 وفيات و5175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 18 يناير 2022 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 10 وفيات و5175 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان/سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و5175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 13,014 وفاة وأكثر من مليون و111 ألف إصابة منذ بدء رصد الوباء في المملكة.

ووفقًا للمعطيات، يبلغ عدد الإصابات النشطة حاليًا 33,176 إصابة.

وتوقّع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال البلبيسي إن عدد الإصابات ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنحو 30% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وأضاف: "المؤشرات تدلّ على ارتفاع مستمر، خلال 4 أيام من الأسبوع الحالي سجلت 16 ألف إصابة، إذا استمر الوضع كما هو سنسجل أكثر من 22 ألف إصابة في أسبوع"، متوقعًا أن تستمر موجة الانتشار حتى الأول من شهر شباط المقبل.

#الاردن #فيروس كورونا #وباء كورنا

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