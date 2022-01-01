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الأحمد: استقالة سليم الزعنون من رئاسة المجلس الوطني و"فتح" تختار مرشحها لخلافته

الثلاثاء 18 يناير 2022 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: استقالة سليم الزعنون من رئاسة المجلس الوطني و"فتح" تختار مرشحها لخلافته



رام الله/سما/

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مساء اليوم الثلاثاء، عن استقالة سليم الزعنون من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح الأحمد في تصريحات صحفية، أن اللجنة المركزية لحركة فتح انتخبت روحي فتوح، وبالإجماع، مرشحاً للحركة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف "لم نبلغ الفصائل بمسألة ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني وسنبلغها في هذا الأمر لأخذ موافقتها ولا بد من موافقتها على هذا الترشيح.

وأفاد الأحمد، بأن هيئة المجلس الوطني تعتبر مستقيلة، بعدما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون استقالته من منصبه.

#سليم الزعنون #فتح #المجلس الوطني الفلسطيني #روحي فتوح

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