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الاحتلال يجبر مواطنين على هدم منزل ومحلين تجاريين في القدس المحتلة

الثلاثاء 18 يناير 2022 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مواطنين على هدم منزل ومحلين تجاريين في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

 أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، كما أجبرت مواطنًا آخر في المخيم على هدم محله التجاري قيد الإنشاء، ومواطنًا من حي جبل المكبر على هدم محله التجاري.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد علي على هدم منزله في مخيم شعفاط للمرة الثانية على التوالي، كما أجبرت أحد المواطنين على هدم محله التجاري قيد الإنشاء.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أجبرت أيضًا المواطن مالك خلايلة على هدم محله التجاري في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

#سلطات الاحتلال #هدم منازل #مخيم شعفاط

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