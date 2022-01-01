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روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني ..

مركزية فتح تجدد ثقتها بالرئيس عباس بالاجماع رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين

الثلاثاء 18 يناير 2022 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية فتح تجدد ثقتها بالرئيس عباس بالاجماع رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين



رام الله / سما /

- عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعاً لها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث ناقشت عددا من القضايا الداخلية.

وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع، ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.

كما جددت اللجنة المركزية، وبالاجماع ثقتها بـ"عزام الأحمد" ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.

كما انتخبت روحي فتوح، وبالإجماع، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

 

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