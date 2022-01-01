  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تأجيل الامتحانات النهائية في بيرزيت

الثلاثاء 18 يناير 2022 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل الامتحانات النهائية في بيرزيت



رام الله / سما /

قرر مجلس جامعة بيرزيت تأجيل الامتحانات النهائية التي كان مقررًا أن تبدأ يوم السبت المقبل إلى موعد سيُعلن عنه في وقت لاحق.

وقال المجلس في بيان، مساء اليوم، إنه لن يكون هناك تدريس يوم غد الأربعاء، وهو آخر يوم تدريس حسب التقويم الأكاديمي، مبررًا القرار باستمرار إغلاق الحرم الجامعي من قبل الكتل الطلابية.

ودعا المجلس، “كافة مكونات الجامعة” للسعي من أجل فتح أبواب الحرم الجامعي فورًا، بالتوازي مع استمرار الحوار، “لحماية حقوق آلاف الطلبة، ومنهم خريجي الفصل الأول وطلبة التبادل الأكاديمي والتدريب العملي، وكذلك لضمان انعقاد الدورة الصيفية القادمة”.

وأشار إلى أن المساعي مازالت قائمة للخروج من الأزمة الحالية بجهود وسطاء من أساتذة الجامعة ونقابة العاملين، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد مجلس الجامعة، أن لجنة الحوار كانت قد اجتمعت مع ممثلي الأطر الطلابية وتم التوافق على المطالب الخدماتية والأكاديمية المقدمة من قبل الطلبة، معربًا عن أمله بالتوصل إلى حل ينهي الأزمة في أقرب فرصة.

#جامعة بيرزيت

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح تجدد ثقتها بالرئيس عباس بالاجماع رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين

لبحث عدة قضايا.. السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة

سعيد-خطيب-زاده-المتحدث-باسم-وزارة-الخارجية-الإيرانية-1-730x438

هآرتس: إيران والولايات المتحدة والخطة “ب”.. بين صبر ينفد ورغبة في التوصل إلى اتفاق

20220113115426anapicp-aa_ar_pho_gen-20220113145145-26634423-.h-730x438

تقرير: شهادات تؤكد وفاة مسنّ فلسطيني أثناء احتجازه من الاحتلال وعائلته تطالب بتحقيق دولي

JHB0V

غزة تطلق نداء استغاثة عاجل: القطاع يعاني من أزمة مياه حادة وتلوث خطير لمياه الخزان الجوفي

الاتصالات الفلسطينية