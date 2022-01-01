تأجيل الامتحانات النهائية في بيرزيت

رام الله / سما /

قرر مجلس جامعة بيرزيت تأجيل الامتحانات النهائية التي كان مقررًا أن تبدأ يوم السبت المقبل إلى موعد سيُعلن عنه في وقت لاحق.

وقال المجلس في بيان، مساء اليوم، إنه لن يكون هناك تدريس يوم غد الأربعاء، وهو آخر يوم تدريس حسب التقويم الأكاديمي، مبررًا القرار باستمرار إغلاق الحرم الجامعي من قبل الكتل الطلابية.

ودعا المجلس، “كافة مكونات الجامعة” للسعي من أجل فتح أبواب الحرم الجامعي فورًا، بالتوازي مع استمرار الحوار، “لحماية حقوق آلاف الطلبة، ومنهم خريجي الفصل الأول وطلبة التبادل الأكاديمي والتدريب العملي، وكذلك لضمان انعقاد الدورة الصيفية القادمة”.

وأشار إلى أن المساعي مازالت قائمة للخروج من الأزمة الحالية بجهود وسطاء من أساتذة الجامعة ونقابة العاملين، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد مجلس الجامعة، أن لجنة الحوار كانت قد اجتمعت مع ممثلي الأطر الطلابية وتم التوافق على المطالب الخدماتية والأكاديمية المقدمة من قبل الطلبة، معربًا عن أمله بالتوصل إلى حل ينهي الأزمة في أقرب فرصة.