مكتب بينيت ينفي زيارة نجل السيسي إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، ما ورد في تقرير عربية نشرت صباح اليوم، عن زيارة قام بها محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إسرائيل.

وقال مكتب بينيت، إن هذه التقارير عارية عن الصحة تمامًا.

وكانت تقارير عربية ذكرت أن نجل السيسي زار إسرائيل في الأيام الأخيرة على رأس وفد كبير من الضباط المصريين لبحث قضايا تتعلق بالوضع في غزة.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، بعد ظهر اليوم، أن وفدًا من ضباط مصريين زاروا تل أبيب هذا الصباح والتقوا نظرائهم الإسرائيليين لبحث قضايا تتعلق بالهدوء في غزة، ومحاولة إحراز تقدم في ملف مفاوضات صفقة التبادل.