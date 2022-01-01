تجمعات للمستوطنين على طرق متفرقة

سلفيت /سما/

تجمع أعداد كبيرة من المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، على الطريق الرئيسي لمدينتي “قلقيلية – نابلس”، والطريق الرئيسي شمال غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين تجمعوا على مفرق قريتي: جيت، بالقرب من مستوطنة “قدوميم”، وكفر لاقف بالقرب من مستوطنة “كرني شمرون”، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما تجمع عدد من المستوطنين تجمعوا عند الإشارة الضوئية على مفترق بلدة حارس، ودوار كفل حارس القريب من مستوطنة “أرئيل”، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى حاجز زعترة، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.