  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من القيادي اللبناني وليد جنبلاط.. إليك تفاصيله

الثلاثاء 18 يناير 2022 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من القيادي اللبناني وليد جنبلاط.. إليك تفاصيله



رام الله / سما /

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط.

واطلع الرئيس، القيادي جنبلاط، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، أكد القيادي جنبلاط، على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى حق شعبنا في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى موقف لبنان الداعم والمناصر للقضية الوطنية الفلسطينية.

#الرئيس عباس #الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني #وليد جنبلاط

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل غزة اليوم ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس وهذا ما سيبحثه ..

الحوثيون يعلنون تفاصيل جديدة حول عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت "العمق الإماراتي"

فصائل المقاومة تتوعد إسرائيل.. وتعقب على تصريحات الوزير الصالح بشأن غزة

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

ما هو الطلب الذي قدمته الإدارة الأمريكية و رفضه حزب الله ؟

بالفيديو.. ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ"عبادته" !

كان العبرية : إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

الأخبار الرئيسية

لبحث عدة قضايا.. السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة

سعيد-خطيب-زاده-المتحدث-باسم-وزارة-الخارجية-الإيرانية-1-730x438

هآرتس: إيران والولايات المتحدة والخطة “ب”.. بين صبر ينفد ورغبة في التوصل إلى اتفاق

20220113115426anapicp-aa_ar_pho_gen-20220113145145-26634423-.h-730x438

تقرير: شهادات تؤكد وفاة مسنّ فلسطيني أثناء احتجازه من الاحتلال وعائلته تطالب بتحقيق دولي

JHB0V

غزة تطلق نداء استغاثة عاجل: القطاع يعاني من أزمة مياه حادة وتلوث خطير لمياه الخزان الجوفي

20220118053903

تقرير: حراك استخباراتي مصري إسرائيلي للتفاهم حول ملفات غزة وتعديل الاتفاقات الأمنية

الاتصالات الفلسطينية