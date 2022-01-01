الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من القيادي اللبناني وليد جنبلاط.. إليك تفاصيله

رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط.

واطلع الرئيس، القيادي جنبلاط، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، أكد القيادي جنبلاط، على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى حق شعبنا في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى موقف لبنان الداعم والمناصر للقضية الوطنية الفلسطينية.