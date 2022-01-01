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لبحث عدة قضايا.. السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة

الثلاثاء 18 يناير 2022 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبحث عدة قضايا.. السفير العمادي وشخصيات قطرية يصلون قطاع غزة



غزة / سما /

وصل السفير القطري رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة محمد العمادي ونائبه خالد الحردان برفقة شخصيات قطرية مساء اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”.

والتقى "العمادي" قبل دخوله غزة مسؤولين إسرائيليين لبحث عدة قضايا تتعلق بحالة الهدوء والتسهيلات الاقتصادية والمشاريع القطرية والدولية.

ومن المقرر أن يلتقي "العمادي" رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، لتقديم التعازي بوفاة والده وشقيقته، إضافة لبحث عدة قضايا متعلقة في القطاع.

ورجحت مصادر فلسطينية أن يغادر العمادي غزة أكثر من مرة ويعود إليها في إطار الاتصالات واللقاءات التي يعقدها مع المسؤولين الإسرائيليين، مرجحة أن يبقى مدة 7 أيام سيطلع خلالها على آخر تطورات المشاريع القطرية.

#السفير العمادي #قطر #اللجنة القطرية لاعمار غزة #قطاع غزة #تفاهمات التهدئة #حركة حماس

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