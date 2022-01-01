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غانتس يقدم قانون التجنيد للحكومة الإسرائيلية

الثلاثاء 18 يناير 2022 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يقدم قانون التجنيد للحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أكدت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قدم قانون التجنيد للحكومة الإسرائيلية.
 
وبحسب القناة، من المقرر أن يتم طرح القانون خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل، وكذلك طرحه على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت اتفق مع وزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لبيد، على إعادة طرح قانون التجنيد مجددًا أمام الكنيست، بعد فشل تمريره أمس.
 
وبحسب القناة 7 العبرية، أعلن الوزراء أنهم سيعيدون طرح مشروع قانون التجنيد يوم الأربعاء المقبل للنقاش من أجل التصويت عليه في الجلسة الكاملة بالكنيست خلال الأسابيع المقبلة.
 
ويأتي هذا الإجراء بعد سقوط مشروع قانون التجنيد الإلزامي بالقراءة الأولى والذي يهدف إلى تجنيد اليهود الحريديم في الجيش والذي طرحه بني غانتس، حيث أيده 54 عضوًا وعارضه 54 آخرين.
 
وفي السياق، أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أمس الإثنين، أن القائمة العربية الموحدة ستؤيد مشروع قانون التجنيد خلال التصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست.
 
وقالت قناة "كان" العبرية: إن "النواب العرب الأربعة في الكنيست فضلوا حتى الآن عدم المشاركة في التصويت على هذا القانون".

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #الحكومة الاسرائيلية #قانون التجنيد

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