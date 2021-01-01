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الاحتلال يخطر بإخلاء أراضي في كفر الديك

الثلاثاء 18 يناير 2022 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بإخلاء أراضي في كفر الديك



سلفيت /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن صالح الشنار بإخلاء خمس دونمات من أرضه في منطقة "خلة القمح" شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال الشنار إن الإخطار يتضمن اقتلاع 60 شجرة زيتون زرعها على المساحة المهددة، مبينًا أن مدة الاعتراض 72 ساعة فقط.

وأضاف الشنار أن سلطات الاحتلال أرفقت الإخطار بخريطة للموقع والمساحة المعلنة للاخلاء، بحجة أنها أراضي مصنفة "ج" وقريبة من مستوطنة "عالي زهاف"، المقامة على أراضي المواطنين.

بدوره، أكد محافظ سلفيت عبدالله كميل ضرورة دعم المزارعين وتعزيز صمودهم على أرضهم، ووضع آليات لتطوير القطاع الزراعي في المناطق المستهدفة.

يشار إلى أن الاحتلال قام خلال وقت سابق باقتلاع 50 شجرة زيتون، وسرقة 80 شجرة تعود للمواطن الشنار، إلى جانب جرف ما يقارب 250 دونما من أراضي بلدة كفر الديك لصالح توسعة مستوطنة "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين.

#سلطات الاحتلال #بلدة كفر الديك

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